Quicomo.it - 50 anni di gemellagio tra le città di Como e Tokamachi

Leggi su Quicomo.it

Il 2025 rappresenta per ladiun importanteversario: i cinquantadi gemellaggio con ladiin Giappone. In occasione dei “50di amicizia”, il 27 febbraio 2025 si è svolto un incontro, in collegamento video, tra i rappresentanti delle.