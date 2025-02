Lanazione.it - 28 febbraio, Firenze ricorda Bargellini: “Il primo cittadino che deve essere l’ultimo”

, 282025 – Il 28del 1980 moriva Piero, “ilche” come diceva lui stesso. E ne diede prova quando la sa sua casa, in via delle Pinzochere, venne ripulita dalla melma solo dopo che lo furono tutte quante le altre. Basterebbero già queste due immagini a dare l’idea della sensibilità, dell’altruismo e dell’umanità di uno degli uomini che hanno più inciso negli eventi e nella memoria collettiva die della Toscana nel Novecento. Oggi la sua città rende omaggio al ‘sindaco dell’alluvione’, che amò profondamentee i suoi abitanti. Nel ’66 venne eletto sindaco: svolse la carica solo per pochi mesi, ed era già dimissionario quando piombò sula tragedia dell’alluvione, a rimediare la quale si dedicò con enorme impegno e notevole capacità organizzativa.