13 figli oltre 50 nipoti e 84 anni di matrimonio | chi è la coppia da Guinness World Record

Hanno trascorso più tempo insieme di qualsiasi altrasposata vivente. Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino, unabrasiliana, hanno recentemente stabilito ilper ilpiù lungo tra le coppie viventi: 84e 77 giorni.a questo straordinario traguardo, hanno costruito una famiglia estremamente numerosa, crescendo 13e accogliendo 55, 54 proe 12 pro-pro.Manoel, nato nel 1919 e Maria, nata nel 1923, nome da nubile Almeida de Souza, si sono incontrati per la prima volta nel 1936 circa, mentre entrambi lavoravano come braccianti agricoli per le rispettive famiglie, ma fu solo quando i loro percorsi si incrociarono di nuovo, alcunidopo, che iniziò la loro relazione. Vi raccomandiamo.