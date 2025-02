Liberoquotidiano.it - 12enne violentata in stazione a Torino, un orrore senza fine: cos'hanno scoperto gli inquirenti sul suo smartphone

a 12 anni nelladi Porta Nuova a: a dare l'allarme due turisti olandesi chesentito dei gemiti. Quando gli agenti della Polfer sono intervenuti, dalla porta del bagno dellasono usciti un ragazzo di 20 anni e, dietro di lui, la ragazzina. che avrebbe ripetuto: "Scusate. Chiedo scusa. Non volevo disturbare". Ora lui è accusato di violenza sessuale su minorenne. La prima versione dell'adolescente, sentita subito dopo il fatto all'ospedale Regina Margherita, non contemplava alcuna violenza. "Quel pomeriggio sono uscita da casa dei nonni e sono andata a Porta nuova per incontrare dei ragazzi che conosco - aveva raccontato -. Sono stata ai giardini con loro e poi al centro commerciale con un ragazzo di 15 anni. Sono amici di un mio compagno di scuola.