Liberoquotidiano.it - Zverev sconcertante, Tien lo sbatte fuori così: Sinne gode ad Acapulco | Video

E pensare che aveva scelto i tornei del centro e del Sudamerica per aumentare i propri punti nel ranking, avvicinandosi pericolosamente a Jannikr (tentando di superarlo) dopo il patteggiamento del pusterese con la Wada che lo terrà lontano dai campi da gioco fino a prima degli Internazionali d'Italia a Roma di maggio. Ma per Alexanderi risultati non sono stati per nulla ottimali dopo la finale persa degli Australian Open contror: l'eliminazione ai quarti contro Cerundolo in Argentina, l'uscita di Rio de Janeiro agli ottavi contro l'argentino Comesaña e ora l'incredibile eliminazione ai ottavi contro il 19enne statunitense Learnerad, col punteggio di 6-3 6-4, lasciando poi lo stadio di corsa senza parlare. Il k.o. dinel torneo messicano allontanano sempre di piùdalla possibilità di superarer in vetta al ranking Atp.