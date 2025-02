Sbircialanotizia.it - Zverev perde ancora, Sinner… sorride: numero 1 sempre più al sicuro

Leggi su Sbircialanotizia.it

Jannik Sinner non gioca, ma in attesa del ritorno in campo il suo1 del ranking Atp èpiù alper merito. degli avversari. Alexander2 del ranking e primo inseguitore di Jannik, ha perso. In maniera clamorosa. Il tedesco è stato eliminato nel secondo turno dell’Atp 500 di . L'articolo, Sinner.più alè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.