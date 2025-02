Ilfattoquotidiano.it - Zverev fatto fuori dal 19enne Tien ad Acapulco: il sorpasso su Sinner nel ranking si allontana

Per Alexanderè una grandissima occasione sprecata: un torneo in meno e altri punti gettati al vento per tentare ilsu Jannikin vetta alAtp, in un periodo per lui tremendo, con una miseria di punti guadagnati a Buenos Aires, Rio ede una pressione che, come di consueto, sembra prendere il sopravvento sulle sue prestazioni. Il tedesco è stato eliminato dal teenager Learner(che continua la propria ascesa dopo essersi preso lo scalpo di Daniil Medvedev agli scorsi Australian Open), il quale ha sorpreso 6-3, 6-4 il numero 2 del mondo che, deluso, non ha rilasciato interviste post match. Lo statunitense raggiunge così i quarti di finale all’Atp 500 di.“Sono andato in campo provando a concentrarmi solo su quello che potevo controllare. Farlo, riuscire a mantenere al meglio possibile la freddezza mi ha portato lontano”, ha detto il, il più giovane tennista made in Usa a battere un Top 3 dai tempi di Andy Roddick nel 2001.