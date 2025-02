Gamberorosso.it - Zuppa inglese: storia, curiosità e dove mangiarla a Bologna

C’è la versione con i savoiardi e quella col pan di Spagna, e poi c’è Vito Stefano Bicocchi che la prepara ancora più golosa col ciambellone . Inoltre non si sa di precisosia nata, vista la sua diffusione in tutto il centro Italia. Sul fatto che sia uno dei dolci al cucchiaio più iconici dell’Emilia Romagna però non si discute, ed è qui infatti che è possibile assaggiarne alcune delle migliori interpretazioni (da ristorante o casalinghe che siano). Stiamo parlando della, così chiamata perché composta da strati di “pane dolce” into nell’Alchermes o nel rosolio alternati a generose cucchiaiate di crema pasticcera e scaglie di cioccolato. Sulle sue origini ci sono svariate tesi: secondo una delle più accreditate un nobile italiano del Cinquecento, di ritorno da una visita in Inghilterra, parlò ai cuochi della corte degli Estensi di Ferrara del trifle britannico, che fu successivamente riprodotto in chiave italiana inserendo come base il pan di Spagna ma, fino all'Ottocento, senza cioccolato.