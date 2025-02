Anteprima24.it - Zone rosse, Nappi (Lega): “Funzionano interventi per la sicurezza, avanti con Governo dei fatti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Un plauso all’azione costante delnazionale che con l’istituzione delle ‘’ fa registrare risultati importanti sul versante dellain particolare a Napoli e in Campania. Nella nostra regione, grazie all’impegno fondamentale della, sono arrivate 479 unità in più tra le forze dell’ordine, cosa che ha portato a un notevole potenziamento dei controlli. Dopo anni di chiacchiere, di immobilismo, finto buonismo e ipocrisia della sinistra, si mettono finalmente in campo le misure necessarie e adeguate per garantire la vivibilità nelle nostre città e contrastare ogni forma di illità, a partire da quellata alla presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale.con ildei, lo Stato c’è!”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.