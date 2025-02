Ilnapolista.it - Zhegrova non rinnoverà col Lille, il Napoli può fare una nuova offerta a luglio (L’Equipe)

L’ala delEdonnonil contratto con il, in scadenza nel 2026. Su di lui c’è da tempo l’interesse del. A gennaio gli azzurri hanno fatto un’al club francese per il kosovaro, che però è stata respinta dal presidente Létang, nonostante la voglia di voler firmare da parte del giocatore.noncol, ilpuòunaCome riportato da:Edonha comunicato che nonil suo contratto col, previsto fino al 2026. In realtà tutti lo sapevano da quando il giocatore ha discusso, questo inverno, del suo futuro col club. Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, il kosovaro ha ricevuto una proposta dal. Così ha incontrato il suo presidente per convincerlo a lasciarlo andare, ma si è mostrato irremovibile.