Serieanews.com - Zhegrova in Serie A, la Juve sfida il Napoli: l’annuncio ufficiale spiazza tutti

EdoninA:del calciatore, lailper l’acquistoinA, lailAnewsQuando un calciatore annuncia pubblicamente che non rinnoverà il suo contratto con il club, le sirene di mercato si accendono automaticamente. È proprio quello che ha fatto Edonnelle ultime settimane, lasciando trapelare la sua volontà di cambiare aria al termine della stagione.Il talentuoso esterno del Lille ha comunicato al club che non prolungherà il suo contratto che scade nel 2026, mettendosi di fatto sul mercato. E, come ci si aspetterebbe, il suo nome è finito al centro delle trattative, con diversi club diA pronti a sondare il terreno per un possibile trasferimento.