Ilgiornaleditalia.it - Zeman ricoverato in terapia intensiva per ischemia cerebrale: “Non riesce più ad articolare le parole”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 77enne boemo èda stamattina in codice rosso al Policlinico Gemelli L’ex tecnico di Roma e Lazio ènella "stroke unit" del Policlinico Gemelli per una sospetta, entrato questa mattina in codice rosso al Policlinico Gemelli, si trovain te