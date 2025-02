Lettera43.it - Zeman ricoverato in terapia intensiva neurologica all’ospedale Gemelli

Leggi su Lettera43.it

Zden?kè entrato in codice rosso questa mattinadi Roma e adesso si trovain. L’allenatore boemo, che ha 77 anni, presentava segnali di disartria – la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale – e ipostenia all’arto inferiore destro. A ottobre del 2024aveva subito un attacco ischemico, che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro. E ancora prima, a febbraio, era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore: successivamente gli sono stati impiantati quattro bypass. Non sarebbe in pericolo di vita.Articolo completo:indal blog Lettera43