Zeman ricoverato in terapia intensiva neurologica al Policlinico Gemelli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, ancora paura per Zdenek. “L’ex tecnico di Roma e Lazio questa mattina è entrato in codice rosso ale in questo momento si trovainnon troppo lontano da dove èPapa Francesco. Il boemo, 77 anni, avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro. Già da alcuni giorniaveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva acceso il campanello d’allarme della famiglia. Stamattina il ricovero a cui seguiranno altri esami approfonditi in queste ore“.Già ad ottobre dello scorso anno l’allenatore aveva subito un attacco ischemico e sei mesi prima era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore.