Juventusnews24.com - Zeman ricoverato in terapia intensiva: le condizioni dell’ex allenatore del Pescara dopo l’ictus

di Redazione JuventusNews24ina seguito di un ictus: ecco come sta e ledelNon ci sono buone notizie sulledi salute di. L’boemo ex Foggia, Lazio, Roma e Cagliari è statoquesta a seguito di un ictus. Le suel’avevano portato ad abbandonare la panchina del, e la situazione ad oggi è molto delicata.Tante partite contro la Juve perche si trova inneurologica dove è stato sottoposto a ulteriori esami. Come riportato dall’ANSA è stato rilevato un codice rosso.Leggi su Juventusnews24.com