Zeman ricoverato in terapia intensiva arriva il primo bollettino medico | Condizioni cliniche stabili L’aggiornamento

di Redazione JuventusNews24in, c'è ilche tiene tutti con il fiato sospesoZdeneklotta per la sua vita, ma attualmente è in. È questo ilresponsoda parte dell'equipe del Policlinico Gemelli sulledel boemo, trasportato d'urgenza inneurologica a causa di un ictus. Ecco cosa è stato detto sull'ex allenatore di Lazio e Roma nonché grande rivale della Juve.– «Lesono al momentopur rimanendo in prognosi riservata. È attualmentepresso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici»