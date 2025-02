Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli | sospetta ischemia cerebrale

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 27 febbraio 2025 – Zdenekinal policlinicodi Roma per. L’ex allenatore di Lazio e Roma, 77 anni, avrebbe accusato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio.Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. Già lo scorso ottobre,era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro.alPer il mister boemo,da questa mattina nella Stroke Unit del policlinico universitario capitolino, “vigile e collaborativo con i medici, sono in corso ulteriori accertamenti” secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate.ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile conin pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus.