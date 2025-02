Quotidiano.net - Zeman ricoverato d’urgenza al Gemelli in terapia intensiva neurologica

Roma, 27 febbraio 2025 - Il mondo del calcio in ansia per la salute di Zdenek, l'allenatore boemo, 77 anni, èal Policlinico(Dove in questi giorni èPapa Francesco, ndr) nel reparto di, che non sarebbe in pericolo di vita, è giunto al Pronto Soccorso in codice rosso con segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia (vistosa mancanza di forza muscolare) all’arto inferiore destro. Il tecnico da giorni aveva una forte sindrome influenzale.nel febbraio 2024 era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara a seguito di alcuni problemi al cuore e lo scorso ottobre era stato colpito da un attacco ischemico.