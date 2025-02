Agi.it - Zeman ricoverato al Policlinico Gemelli per sospetta ischemia cerebrale

AGI - Paura per il tecnico boemo Zdenek. L'ex allenatore di Roma e Lazio è statoaldi Roma in Stroke Unit per, patologia di cuiha già sofferto in passato. La struttura ospedaliera ha fatto sapere cheè comunque "vigile e collaborante"., fa sapere il, è attualmentepresso la Stroke Unit deldove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici. L'ex allenatore di Roma e Lazio, spiegano i medici, ha presentato questa mattina "un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile conin pazienti con pregressa comorbidita cardiologica e pregresso ictus. È stata confermata terapia antiaggregante e anticoagulante".