Unlimitednews.it - Zeman ricoverato al Gemelli per sospetta ischemia cerebrale

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo del calcio in apprensione per le condizioni di salute del tecnico boemo Zdenek, classe 1947. L’ex allenatore di Roma e Lazio è infattial Policlinicodi Roma in Stroke Unit per, patologia di cuiha già sofferto in passato. La struttura ospedaliera fa sapere all’Italpress cheè comunque “vigile e collaborante” e che sta proseguendo gli accertamenti, ricevendo le terapie adeguate.“Lo sai mister, siamo sempre con te”, scrive il Pescara sui social, dedicando un pensiero a un allenatore legato alla storia del club abruzzese. Il Pescara, tra l’altro, è l’ultima squadra guidata dal tecnico ceco nella stagione 2023-2024. Il boemo fu costretto a dimettersi nel febbraio 2024 per problemi di salute. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).