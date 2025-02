Iltempo.it - Zeman in terapia intensiva al Gemelli: "Compatibile con ischemia cerebrale"

Zdenek, ex tecnico di Roma e Lazio, 77 anni, è ricoverato inneurologica aldi Roma. A confermarlo il Policlinico universitario: "ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggioconin pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus- si legge in una nota- È stata confermataantiaggregante e anticoagulante. Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. Vigile e collaborante. È attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinicodove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici". A febbraio 2024era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara a seguito di alcuni problemi al cuore e lo scorso ottobre era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un'emiparesi al braccio destro.