Internews24.com - Zeman, il boemo in terapia intensiva. Le condizioni del tecnico dopo l’ictus

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilin. Ledelche ha colpito ilLa salute di Zdenekcontinua a destare preoccupazione. L’ex allenatore di Roma e Lazio è stato ricoverato in codice rosso questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. Il 77ennesi trova attualmente inneurologica, non distante dal reparto in cui è ospitato anche Papa Francesco.Secondo le prime informazioni,avrebbe manifestato disartria, ovvero difficoltà nell’articolare le parole, e ipostenia all’arto inferiore destro. Questi sintomi hanno subito allarmato i familiari, spingendo a un immediato ricovero. Il, già debilitato nei giorni scorsi da una forte sindrome influenzale, è ora sottoposto a esami approfonditi per chiarire meglio il suo stato di salute.