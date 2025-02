Rompipallone.it - Zeman, ictus per l’ex allenatore: la situazione e le sue condizioni

Ultimo aggiornamento 27 Febbraio 2025 16:40 di redazioneMondo del calcio in apprensione per ledi salute dell’, ecco cos’è successo. Zdenekè sempre stato unda sempre divisivo per il suo modo di interpretare il calcio, di esporsi e per i risultati ottenuti in carriera. Il 77enne boemo, tuttavia, resta una delle figure più importanti del calcio italiano degli ultimi 40 anni. Ha allenato squadre di un certo blasone come Roma, Lazio e Napoli, ma lista non si esaurisce qui.ha girato lo stivale dalla Sicilia al Lazio, allenando tantissime squadre del sud e del centro-Italia. La sua ultima esperienza è stata quella a Pescara, in Lega Pro, interrotta proprio a causa di una saluta precaria. I problemi di salute non sembrano voler lasciare in pace il tecnico, che adesso dovrà affrontare un’altra sfida tortuosa.