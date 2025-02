Ilfattoquotidiano.it - Zeman colpito da un ictus: ricoverato al Policlinico Gemelli in codice rosso – le sue condizioni

Zdenek, ex tecnico di Roma e Lazio, questa mattina è giunto alina seguito di une, al momento, si trovain terapia intensiva neurologica non molto distante da dove èPapa Francesco. Secondo le prime informazioni, il boemo, 77 anni, avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole) e ipostenia alla gamba destra., già da diversi giorni, aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva allarmato la famiglia. Questa mattina, si è quindi optato per il ricovero e nelle prossime ore verranno effettuati degli esami più approfonditi.Lo scorso ottobre, l’allenatore 77enne è statoda una leggera ischemia ed era sotto posto sotto stretta osservazione in clinica al Pierangeli di Pescara.