Ilgiorno.it - Zecche a scuola a Pavia, dopo 11 giorni gli studenti del Taramelli tornano in classe: “Parassiti debellati”

Leggi su Ilgiorno.it

– Riaprirà domani 28 febbraio il liceo scientifico, che dal 17 febbraio è chiuso a causa della presenza diportate dai piccioni. Nel tardo pomeriggio si sono concluse le operazioni di bonifica e l’Azienda per la tutela della salute (Ats) ha concesso il via libera. Tutti i 730delle classi dalla prima alla quinta potranno tornare sui loro banchi dell’istituto di via Mascheroni. Appena ha ricevuto il placet, la dirigente scolastica Carmela Lugani ha immediatamente dato comunicazione ai ragazzi in modo che le famiglie si potessero organizzare e successivamente ha preparato il decreto di riapertura. “Atssta monitorando quotidianamente la situazione del liceo scientificogarantendo interventi costanti – hanno fatto sapere da viale Indipendenza –.