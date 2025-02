Dayitalianews.com - Zdenek Zeman ricoverato in ospedale: è in terapia intensiva al Gemelli di Roma

, ex allenatore tra le altre squadre di Lazio,e Napoli, è statonella mattinata di oggi 27 febbraio all’di. Secondo le informazioni trapelate finora il boemo è inneurologica, dove è stato sottoposto ad una serie di esami.Le condizioni diCome riferito da Fanpage,è entrato in codice rosso all’dicon difficoltà nel pronunciare le parole in maniera normale, inoltre sembra che negli ultimi giorni abbia accusato una forte sindrome influenzale.Il tecnico nel dicembre del 2023 ebbe un attacco ischemico transitorio, che lo costrinse poco dopo a lasciare la panchina del Pescara, dopodiché fuinnell’ottobre del 2024 per un altro malore. Benché le condizioni di salute dinon siano ottimali, dall’giungono notizie abbastanza rassicuranti e il tecnico non sarebbe in pericolo di vita.