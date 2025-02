Metropolitanmagazine.it - Zdenek Zeman è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di, ex allenatore, fra le tante, di Lazio e. Il tecnico è entrato in codice rosso al Policlinico, proprio nella sua amata Urbe, ed è attualmenteinneurologica, un reparto non troppo distante sa dove al momento si trova anche Papa Francesco. Lo sportivo settantasettenne accusava da giorni i sintomi di una forte influenza, cosa che aveva messo in allarme i parenti; nelle ultime ore, inoltre, sembra avesse manifestato anche segni di disartria e di ipostenia dell’arto inferiore destro. La situazione sarebbe piuttosto grave, manon sarebbe in pericolo di vita e, anzi, a detta del personale sanitario sarebbe vigile e collaborativo.Lo scorso ottobreha avuto un’ischemia.