Zanetton, il membro del CdA Inter: «Marotta è un presidente fantastico, la sostenibilità finanziaria è fondamentale»

di RedazioneFaustodel CdA dell’, ha detto la sua sul nuovo organigramma societario da quando c’ècomeFausto, amministratore delegato di Tifosy Capital & Advisory edel CdA dell’con Oaktree dal giugno 2024, ha parlato così in occasione del ‘Financial Time Business of Football Summit’ di Londra. Le dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza.OAKTREE? – «Non posso parlare molto per conto loro. Abbiamo un, Giuseppe, ha un curriculum straordinario nel fare bene le cose come competere per lo scudetto o per la Champions League».L’EQUILIBRIO TRAE COMPETITIVITÀ – «Il fronte sportivo è importante da mantenere, ma lasarà, non solo per l’, ma per qualsiasi squadra.