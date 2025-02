Inter-news.it - Zanetton (CdA Inter): «Marotta fantastico! Obiettivo la sostenibilità»

Leggi su Inter-news.it

Fausto, uno dei membri del CdA dell’, ha parlato quest’oggi all’evento di Londra Financial Time Business of Football Summit. Da CalcioeFinanza l’vento. FATTORE ECONOMICO – Fausto, confermato nel CdA dell’anche dopo l’assemblea dei soci dello scorso lunedì, è stato ospite di un evento a Londra. L’AD di Tifosy èvenuto dicendo: «Le persone stanno diventando molto più disciplinate. Penso che ci sia una preoccupazione genuina riguardo allafinanziaria, penso che questa industria debba davvero mettersi in sesto in termini di ridurre le perdite. Penso che stiamo andando nella giusta direzione, ma c’è ancora molta strada da fare. Oaktree? Non posso parlare molto per conto loro. Abbiamo un presidente, Giuseppe, ha un curriculum straordinario nel fare bene le cose come competere per lo Scudetto o per la Champions League».