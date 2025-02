Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, sale la febbre da derby

E pensare che quella di domenica sarà una partita che avrà un peso specifico molto relativo per la classifica perché lail suo scudetto chiamato salvezza lo ha portato a casa. Un risultato che ha stupito molti degli addetti ai lavori ripensando anche i pronostici estivi. Ciò che non sorprende più è lamania che è assolutamente scoppiata in tutto il territorio partendo appunto da Grottazzolina. Erano 200 i biglietti messi a disposizione da parte della Lube Civitanova per la, in vista deldi domenica prossima alle 18 all’Eurosuole che vale anche come vale come atto finale della stagione regolare per entrambe. Biglietti che sono stati messi in vednita al botteghino del PalaGrotta nella giornata di ieri. Dopo appena 2 ore e 40 tutti i 200 bigilietti sono stati venduti da un popolo dellache non si vuole perdere questo grandissimo appuntamento.