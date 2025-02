Juventusnews24.com - Yildiz via dalla Juve? Quattro big di Premier in agguato, i bianconeri hanno fissato il prezzo: tutte le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24viabig diLeague già inin vista dell’estate, iilleL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di KenanLeague continuano a strizzare l’occhiolino: in particolare i due club di Manchester (City e United) oltre a Liverpool e Chelsea.Il calciomercatopotrebbero anche decidere di privarsene nel caso in cui dovesse essere messa sul piatto una proposta da almeno 80 milioni di euro. Decisiva in tal senso potrebbe essere anche la volontà del gioiellino turco.Leggi suntusnews24.com