Xbox ha ancora tanti giochi da annunciare, rivela il capo degli Xbox Game Studios

Il, Craig Duncan, ha recentemente confermato che ci sononumerosinon annunciati in lavorazione. Nonostante un calendario già ricco per il 2025, con titoli del calibro di DOOM: The Dark Ages, The Outer Worlds 2 e Ninja Gaiden 4, Microsoft ha di conseguenzamolte sorprese in serbo per i giocatori.Durante una nuova intervista, condivisa daSpot, Duncan ha dichiarato di trascorrere molto tempo a giocare ai titoli interni di, compresi quellinon svelati pubblicamente. Le sue parole hanno suscitato grande interesse, specialmente considerando che Microsoft già in programma una line-up di titoli a dir poco importante per quest’anno. Il tutto senza considerare l’arrivo su PS5 di Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Forza Horizon 5, Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Mythology: Retold.