X Coppa dei Club Msp Italia di Padel, le squadre pisane protagoniste del girone d'andata

Pisa, 27 febbraio 2025 - La competizione diToscana entra nel vivo e le formazioni di Pisa si distinguono. La "XdeiMSP" diin Toscana ha chiuso ilcon un fine settimana ricco di emozioni e recuperi. Lesi sono messe in evidenza, confermandosi tra ledei rispettivi gironi. Nel Gruppo Blu, il Vamos Pisaha dato filo da torcere alla capolista IndoorLivorno, nonostante la sconfitta per 4-0. I risultati delle singole partite, tuttavia, dimostrano l'equilibrio della sfida: Rocchi/Luschi hanno avuto la meglio su Barone/Liut solo al terzo set (6-2/3-6/10-2), così come Mazzinghi/Gronchi che hanno superato gli avversari per 7-6/5-7/10-2. Nel femminile, Deri/Del Rio hanno dovuto lottare per spuntarla su Raoman/Misaglia con un combattuto 5-7/6-4/12-10, mentre il doppio misto si è deciso al tie-break con il successo di Del Rio/Piazunco su Colombini/Caiozzi per 7-6/5-7/10-6.