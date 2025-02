Panorama.it - X-37B, l'astronave per le guerre spaziali

Avrebbe dovuto essere il prototipo per lo sviluppo del nuovo Space Shuttle, ma il grande cambiamento degli scenariavvenuto nell'ultimo decennio ha visto la Difesa Usa cambiare i piani per la sua realizzazione. Parliamo del Boeing X-37B, progetto ormai arrivato al settimo volo – è in orbita dal 29dicembre 2023 con la sigla Otv-7 – che durante questa settimana ha visto le Forzestatunitensi pubblicare per la prima volta un'immagine della Terra scattata da uno degli obiettivi a bordo di questa. Per capire di che cosa si tratta, l'X-37, che a breve potrebbe anche vedere la versione “C”, allungata e con abitacolo per gli astronauti, atterra automaticamente al ritorno dall'orbita ed è il terzo veicolo spaziale riutilizzabile ad avere tale capacità, dopo lo shuttle sovietico Buran e lo Space Shuttle Orbiter statunitense, che aveva tale capacità automatica già alla fine degli anni '90 ma non l'ha mai testata.