Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns commenta le sue prossime apparizioni a SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

Come è ormai noto, nelle scorse ore, tramite i canali ufficiali della WWE, abbiamo appreso chesarà presente ad alcuni show diche si terranno in Europa il mese prossimo. Questi saranno i primi show in cui potremo rivedere il Capo Tribù dal vivo, dopo che è stato messo KO da Seth Rollins durante la Royal Rumble, subendo un severo infortunio. Mentre i fan attendono con impazienza di rivederlo in azione,ha pubblicato un post su X, alimentando l’emozione dei fan WWE“Il più grande di tutti sta arrivando a Bologna e Londra. Il vostro Tribal Chief ha degli affari da sbrigare. I conti verranno presto regolati.”Greatness is coming to Bologna and London. Your Tribal Chief has business to attend to. Receipts are coming.(@WWE) February 27, 2025