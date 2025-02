Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns arriva in Italia, SmackDown a Bologna si preannuncia epico

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE ha annunciato cheparteciperà alla puntata di Friday Nightche si terrà il 21 marzo 2025 presso l’Unipol Arena di. Questo evento fa parte del tour europeo “Road to WrestleMania“, che prevede undici tappe in diverse città europee nel mese di marzo.La presenza diinrappresenta un’occasione imperdibile per i fan del wrestling, soprattutto considerando che il Tribal Chief non ha partecipato agli eventi europei dello scorso anno. Dopo aver dominato la scena WWE per oltre tre anni come Undisputed WWE Universal Champion, la sua apparizione inpotrebbe dare indizi importanti sul suo percorso in vista di WrestleMania 41.BREAKING: #OTC @WWEwill be LIVE on #from, Italy, on Friday, March 21 and London, England on Friday, March 28! pic.