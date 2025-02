Zonawrestling.net - WWE: L’accordo con Netflix cresce, la piattaforma streaming vuole di più

Il passaggio della WWE aè stato un enorme cambiamento per la compagnia, e sembra che il colosso dellonon si fermerà solo alla trasmissione di Raw. Durante la chiamata sugli utili del 2024 di TKO, Nick Khan ha rivelato cheè estremamente soddisfatta della partnership con la WWE ed è desiderosa di ottenere ancora più contenuti:“Tutto ciò che abbiamo visto daè un forte desiderio di avere ancora più WWE. Ci hanno promosso nel modo in cui speravamo, anzi, addirittura più di quanto avessimo immaginato. L’interesse diper contenuti aggiuntivi è evidente. Qualche settimana fa abbiamo annunciato un programma dietro le quinte della WWE con, che uscirà entro la fine dell’anno. E siamo certi che ci sia altro in arrivo.” ha dichiarato Khan.