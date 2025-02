Zonawrestling.net - WWE: Dopo mesi di attesa, Jade Cargill è pronta a tornare in azione

Il ritorno diin WWE non è più una questione di “se“, ma di “quando“.Secondo WrestleVotes: “Secondo le fonti,è stata autorizzata asul ring—il suo ritorno è imminente. La resa dei conti sul misterioso attacco è ormai vicina.”Il ritorno discuote la WWE: Cosa succederà ora?è fuori dalla TV da novembre,il brutale attacco nel backstage a SmackDown, ma con la WWE che sta riportando l’attenzione sulla sua storyline, tutto indica che il suo ritorno sia imminente. Le speculazioni sono alle stelle su dove apparirà per la prima volta, che sia a SmackDown, Elimination Chamber o un altro grande momento nei prossimi giorni.Con la WWE che starebbe decidendo tra due possibili nomi per il suo misterioso aggressore, la resa dei conti si avvicina rapidamente.