Zonawrestling.net - WWE: Ci sarebbe frustrazione nel backstage per il format da 3 ore di SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE è un cantiere a cielo aperto: la compagnia è in costante evoluzione e cerca costantemente di rinnovarsi a seconda delle esigenze di mercato. Nell’ultimo periodo, oltre a RAW, ancheè diventato un programma di tre ore: già in passato, però, c’erano state delle lamentele a riguardo. Per anni, infatti, i fan hanno criticato ildelle 3 ore poiché ritenuto troppo “estenuante”. A quanto pare, lo stesso sentimento è provato dai membri deldi.Stando a quanto riportato da WrestleVotes, diverse personalità all’interno delWWEro contrariate dalla scelta della WWE di proporrenella versione di tre ore. I “moti popolari” hanno raggiunto un livello più alto dopo il promo di The Rock dello scorso episodio, visto che l’angle ha portato addirittura allo spostamento di un match a RAW (quello valevole per i titoli di coppia femminili):“Diverse persone in WWE sono davvero contrarie aldi tre ore pere sentono che lo show sia totalmente andato a pezzi negli ultimi due mesi”.