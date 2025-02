Zonawrestling.net - WWE: Brutte notizie per Giulia, infortunio prima del title vs title match a NXT Roadblock

Il prossimo NXTha subito un grande scossone, poiché la NXT Women’s Championsarebbe alle prese con unin vista del suovscontro titolo con la North American Champion Stephanie Vaquer. Nell’episodio di NXT del 25 febbraio, è stato annunciato che le due campionesse si sarebbero affrontate in unimportante a NXT. CHAMPION vs. CHAMPIONfor0221g and @StephVaquer look to prove who's the best when they square off at #WWE!@TheTheaterAtMSG pic.twitter.com/cYC5XjbmGc— WWE NXT (@WWENXT) February 26, 2025 Tuttavia, Bryan Alvarez di Wrestling Observer Live ha lasciato intendere che una delle due sta affrontando un problema che influenzerà l’esito dell’incontro:“Senza fare spoiler, perché se lo faccio rovino il, una di queste donne è acciaccata e ha bisogno di prendersi una pausa.