WWE: Asuka conferma di non avere ancora il via libera per tornare sul ring

è ormai assente da molto tempo e precisamente dallo scorso mese di maggio a causa di un infortunio al ginocchio. La giapponese sembra possa essere sulla via del ritorno, ma bisognerà attendereun po’ prima di rivederla. Arlo lei stessa durante uno scambio social con i fan.“Non hoil via”Tramite alcuni post su X,hato di non averil viadei medici persul. La giapponese ha prima scherzato sul termine Internet Wrestling Community con queste parole: “Non ho mai sentito prima il termine IWC. Di solito quando le persone usano questo termine intendono dire International Watch Company no?. Fanno bei orologi”. Poi in risposta ad un fan che si chiedeva se il suo account fosse stato hackerato ha detto: “Visto che non possosul, faccio lo show qui su Twitter in modo da divertire le persone.