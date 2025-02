Oasport.it - WTA Austin 2025, Jessica Pegula e Ajla Tomljanovic avanzano ai quarti di finale

Quattro partite valevoli per i sedicesimi die l’ultima del primo turno caratterizzano il programma della terza giornata del torneo WTA 250 diaidila statunitense, testa di serie numero uno del torneo, e l’australiana.La russa Anna Blinkova batte la tedesca Tatjana Maria con un netto 6-2 6-2 e passa così aidi. La statunitensenon fa sconti alla spagnola Nuria Parrizas Diaz, passa il turno con un convincente successo, 6-1 6-3 il punteggio maturato in un’ora e cinque minuti, e affronterà ora la giocatrice russa.Nell’ultimo incontro del primo turno la statunitense Mccartney Kessler, titolare della quinta testa di serie, si libera, in poco più di un’ora e trenta, della svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 6-2 7-5 e conquista il pass per la sfida di secondo turno contro la spagnola Cristina Bucsa.