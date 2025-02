Wta | a Merida bene Badosa Pegula avanza ad Austin

Leggi su Sportface.it

Paulanon sbaglia all’esordio nel 500 di, in Messico. La spagnola lascia solo tre game alla rumena Sorana Cirstea numero 85 del mondo nel match di secondo turno. 6-2 6-1 il punteggio in favore della classe 1997 nata a New York, che accede con merito ai quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà Daria Saville. L’australiana numero 121 del mondo ha sconfitto in rimonta Anhelina Kalinina. 4-6 6-2 6-2 il punteggio a favore della 30enne nata a Mosca, che ha approfittato del difficile momento che sta vivendo l’ucraina, in grande affanno in questo avvio di 2025. Cade a sorpresa la testa di serie numero 5 Donna Vekic. La numero 20 del mondo ha perso male da Maya Joint. 6-1 6-2 il punteggio in favore della 18enne australiana, che da lunedì entrerà definitivamente in top 100.