WindTre Business scelta per digitalizzazione di Centrale Latte di Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

27 febbraio –è statadadeldiper ladelle attività e per la fornitura di telefonia e internet in tutte le sedi dell’azienda laziale.Con questo accordo,supporterà la trasformazione digitale dideldia partire dalla connettività, attraverso un servizio altamente affidabile e performante, basato sia su connettività cablata ponte radio sia su tecnologia FWA 5G, che coniuga tecnologia fissa e mobile ultrabradband.L’infrastruttura dedicata adeldiè progettata per assicurare la continuità delin ogni evenienza attraverso la garanzia di assistenza proattiva, con il monitoraggio 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, reso disponibile tramite una dashboard dedicata.