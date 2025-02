Panorama.it - William e Kate tornano in Galles tra dolci, tradizioni e qualche frecciatina

in, dopo un anno di assenza, precisamente da quando la Principessa fu ricoverata nel gennaio 2024 per l'intervento chirurgico all'addome e la successiva lotta contro il cancro. Il loro primo impegno pubblico del 2025, subito dopo una breve vacanza esotica a febbraio, li ha portati nel Paese che, per tradizione, è legato alla famiglia dell’erede al trono. Ma stavolta c'era un motivo in più per recarsi in: incontrare le persone duramente colpite dalle alluvioni che hanno devastato la regione lo scorso novembre. Dopo il loro soggiorno a Mustique, l'isola caraibica che era stata una meta cara alla principessa Margaret, sorella di Elisabetta II,e Catherine hanno preso un treno diretti a Pontypridd, una cittàe dove hanno avuto l’opportunità di apprezzare la cultura locale, l’ospitalità e la solidità della comunità.