WhatWeAre | CALL per giovani autori interpreti in ambito danza contemporanea

È online la open-per(fase del Festival Sconfinamenti), piattaforma dirivolta addella scena nazionale ed estera, organizzata dall’ADEB, Associazionee Balletto con Comune di Udine, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e.La piattaforma, la cui fase live culmina domenica 4 maggio al Teatro San Giorgio di Udine, ore 18:00, è nata per dare visibilità alla ricerca di coreografi etori anche emergenti, mettendo a disposizione incentivi e opportunità professionali di alto profilo oltre a spazi teatrali performativi.Alla presenza di esperti del settore, direttori e organizzatori delle Istituzioni partner, ai candidati selezionati a mezzo open-, verranno assegnati premi in denaro, internship, residenze artistiche, borse di studio, partecipazioni a festival in collaborazione con Università di, Compagnie e Centri di formazione coreutica di Italia, Austria, Germania, Slovenia, Svizzera e Francia.