Weekend con nuvole e pioggia, poi sole e temperature primaverili: meteo Toscana, torna l'anticiclone

Firenze, 27 febbraio 2025 – Anche inun ultimo fine settimana coninvernali. Poi però da prossima settimana cambia tutto e arriva la primavera.nelLorenzo Tedici,rologo di www.iL.it, conferma che durante ilaria fredda in discesa dalla Polonia si scontrerà con aria più mite in risalita dal Nord Africa provocando delle precipitazioni soprattutto nel centro Italia, ma anche al nord-ovest. Nelle prossime ore, un ciclone in transito sull’Italia provocherà ancora delle precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, a carattere sparso e localmente anche temporalesco. Al Nord e sul resto del Centro in prevalenzaggiato conin aumento. Neve sull’Appennino L'ultimo giorno di febbraio sarà interessato da un flusso umido occidentale con precipitazioni in, Liguria di Levante e Triveneto e un aumento della nuvolosità su buona parte del Centro Sud; il tempo sarà dunque un po' variabile, ma ci saranno anche ampie schiarite.