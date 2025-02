Romatoday.it - Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 marzo

Leggi su Romatoday.it

Primodi: è il fine settimana dei musei gratis in città, ma anche quello in cui esplode il Carnevale nelle vie, nei parchi, nelle piazze e nei musei. Asi respira aria di festa, tra piccoli in maschera, fiere e spettacoli.1 ec'è un gran da fare.