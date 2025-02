Oasport.it - WEC, Antonio Giovinazzi: “Abbiamo un’ottima vettura, ma la gara sarà dura”

ha ottenuto in Qatar la pole-position in vista della 1812km che domani, venerdì 28 febbraio, aprirà il FIA World Ennce Championship 2025. Il pugliese ha ottenuto la seconda pole in carriera nel Mondiale dopo il risultato dello scorso anno in Texas, mentre Ferrari ha siglato il best lap in qualifica per la quinta volta nella propria storia in Hypercar.L’italiano ha avuto la meglio nella decisiva ‘Hyperpole’ nei confronti della BMW M Hybrid V8 n. 15 del belga Dries Vanthoor e la 499P gemella n. 50 affidata quest’oggi adFuoco.L’ex pilota di F1 vincitore a Le Mans nel 2023 con Alessandro Pier Guidi e l’inglese James Calado ha riportato in una nota ufficiale ai margini delle qualifiche: “Partire davanti a tutti domani qui in Qatar è il frutto di un grande lavoro di squadra chesvolto nei giorni scorsi.