Justcalcio.com - [Ways To Watch NBA] Houston Rockets vs San Antonio Spurs ??? ??????? ???? ?? ufficiale ?? ????? ?????

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Guarda:vsLivevs.Game InfoGiorno del gioco: Mercoledì 26 febbraio 2025Tempo di gioco: 21:30 ETPosizione:, TexasArena: Toyota Center1. Trasmissioni televisive nazionaliESPNTntABC2. NBA League PassPass della NBA LeagueOpzioni di abbonamento: Puoi scegliere tra un pass per la stagione intera, un passaggio specifico per la squadra (solo per i giochi di razzi o) o un acquisto a gioco singolo.Disponibilità: NBA League Pass è disponibile su vari dispositivi, tra cui smartphone, tablet, smart TV e console di gioco.Restrizioni blackout: Tieni presente che i giochi locali possono essere soggetti a restrizioni di blackout, il che significa che potresti aver bisogno di una VPN o di un metodo alternativo da guardare se ti trovi nell’area dio San